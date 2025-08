Ibovespa fecha em alta com aval de Itaú antes de balanço

- BANCO DO BRASIL ON cedeu 0,53%, tendo ainda como pano de fundo resultado do seu braço de seguros e previdência do banco, com crescimento de quase 20% no lucro do segundo trimestre. A BB Seguridade, porém, revisou para baixo previsões para o ano. BB SEGURIDADE ON subiu 1,13%. O BB divulga seu balanço no próximo dia 14.

- HAPVIDA ON fechou em alta de 4,65%, com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) mostrando adição líquida de cerca de 36 mil usuários de planos de saúde da companhia em junho ante maio, com os saldos no acumulado do trimestre e no ano passando para o positivo, com cerca de 25 mil e 3 mil clientes, respectivamente.

- VALE ON cedeu 0,13%, apesar da alta dos futuros do minério de ferro no exterior, com demanda resiliente de curto prazo na China. O contrato mais negociado em Dalian fechou o dia com alta de 1,2%. No setor, CSN ON caiu 2,82% e USIMINAS PNA cedeu 2,51%, enquanto GERDAU PN teve variação negativa de 0,37%.

- PETROBRAS PN mostrou acréscimo de 0,47%, resistindo ao declínio dos preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril do Brent fechou em queda de 1,63%. No setor, BRAVA ON valorizou-se 5,74%, PRIO ON, que divulga balanço nesta terça-feira, ganhou 0,35% e PETRORECONCAVO ON apurou alta de 0,83%.

- KLABIN UNIT recuou 2,56%, com agentes também analisando os números do segundo trimestre, com Ebitda ajustado de R$2,04 bilhões, praticamente em linha com as previsões. A maior fabricante de papel para embalagens do Brasil e produtora de celulose também aprovou R$306 milhões em dividendos, correspondente a R$0,25 por unit.

- EMBRAER ON caiu 1,73%, perdendo o fôlego da abertura, quando encostou em R$83, em dia marcado pela repercussão do balanço do segundo trimestre, bem como sinalizações positivas de executivos sobre novas encomendas.