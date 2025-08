Iguatemi quase dobra lucro ajustado no 2º tri com alta em vendas

SÃO PAULO (Reuters) - O lucro ajustado da Iguatemi quase dobrou no segundo trimestre em comparação com o resultado de um ano antes, com maiores vendas impulsionadas principalmente pela aquisição do Shopping Rio Sul e do Pátio Paulista no período, informou a operadora de shopping centers nesta terça-feira.

A Iguatemi registrou lucro líquido ajustado de R$208,5 milhões nos meses de abril a junho, crescimento de 95,7% em relação ao segundo trimestre de 2024, enquanto as vendas totais do grupo atingiram R$6,3 bilhões, alta de 27,4% na mesma base.

Além das aquisições recentes, a companhia também citou um bom desempenho em datas comemorativas e qualificação contínua dos ativos como fatores que apoiaram a performance no período.