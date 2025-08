Itaú tem alta de 14,3% no lucro no 2º tri e melhora previsão de margem com clientes

A carteira de crédito total somou R$1,389 trilhão, incremento de 7,3% em 12 meses, mas quase estável (+0,4%) quando comparado aos números do final de março. Na base trimestral, a carteira de pessoas físicas teve um acréscimo de apenas 0,7%, enquanto micro, pequenas e médias empresas mostraram expansão de 0,8% e as grandes empresas apuraram elevação de 1,4%.

No segundo trimestre, a inadimplência acima de 90 dias consolidada, incluindo títulos e valores mobiliários, ficou estável na comparação trimestral, em 1,9%. O índice entre 15 e 90 dias, por sua vez, encolheu 0,1 ponto em relação a março.

O custo do crédito aumentou 3,2% na comparação com o segundo trimestre do ano passado, para R$9 bilhões, com expansão de 2,1% nas despesas de perda esperada (para R$9,664 bilhões) e de 14,8% nos descontos concedidos, enquanto a recuperação de créditos baixados como prejuízo aumentou 0,9%.

Na base trimestral, o custo cresceu 1,3%, com acréscimo de 1,8% nas despesas de perda esperada, mas declínio de 0,8% nos descontos e elevação de 3,8% na recuperação de créditos.

De acordo com o banco, esse aumento na base trimestral é explicado pela maior despesa com perda esperada nos Negócios de Atacado no Brasil.

"Esse aumento foi parcialmente compensado pela menor despesa de perda esperada nos Negócios de Varejo no Brasil, em função da redução do atraso de curto prazo, além do aumento das receitas com recuperação de créditos baixados como prejuízo", afirmou o Itaú no material de divulgação do balanço.