Juros futuros têm leve alta para prazos mais longos em meio à cautela

A sessão de hoje começou com os investidores analisando a ata da mais recente reunião de política monetária do Banco Central, quando os membros da autarquia decidiram de forma unânime manter a taxa de juros inalterada em 15%, interrompendo o ciclo de altas da Selic.

No documento, o BC afirmou que os vetores inflacionários seguem adversos, com pressões no mercado de trabalho, expectativas de mercado para a inflação desancoradas e projeções de preços elevadas, além de uma atividade resiliente, apesar de uma "certa moderação" de crescimento.

Nesse ambiente, a autarquia enfatizou a necessidade de uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. Analistas apontaram que a ata não trouxe grandes novidades em relação ao comunicado da decisão na semana passada.

"A ata está amplamente alinhada com a declaração pós-reunião. O Copom está focado em trazer a inflação à meta e evitar que o mercado precifique cortes de juros prematuramente. Permanece pronto para manter a taxa de juros em um nível restritivo pelo tempo necessário", disse o Goldman Sachs em relatório.

O mercado nacional também seguiu de olho nas tensões comerciais entre Brasil e EUA, com a iminência da entrada em vigor na quarta-feira da tarifa de 50% do presidente Donald Trump sobre uma série de produtos brasileiros.

Agentes financeiros temiam que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de determinar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro pudesse gerar uma reação de Trump, que vincula à ameaça tarifária ao julgamento do aliado por tentativa de golpe de Estado.