Klabin tem resultado dentro do esperado no 2º tri e anuncia dividendo

(Reuters) - A Klabin teve um desempenho operacional no segundo trimestre praticamente em linha com o esperado pelo mercado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira pela maior fabricante de papel para embalagens do Brasil e produtora de celulose.

A empresa ainda anunciou aprovação de R$306 milhões em dividendos, correspondente a R$0,25 por unit. O montante será pago em 19 de agosto.

A companhia apurou um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado de R$2,04 bilhões de abril ao final de junho, recuo anual de 1%, com a margem passando de 41% para 39%.