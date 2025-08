Lucro ajustado da RD Saúde sobe 13% no 2º tri

Analistas projetavam Ebitda de R$811 milhões para a dona das redes de farmácias Raia e Drogasil no segundo trimestre, conforme média das estimativas compiladas pela LSEG.

Na segunda-feira, as ações da companhia dispararam cerca de 8%, tendo como pano de fundo, além da expectativa pelo balanço, o início das vendas em algumas redes de farmácias, entre elas as da RD, da primeira caneta para emagrecimento fabricada no Brasil: Olire, produzida pela EMS.

Nesta terça, a empresa reforçou sua projeção bruta de abertura de 330 a 350 farmácias em 2025.

A receita bruta consolidada da RD totalizou R$11,7 bilhões no segundo trimestre, alta de 12% ano a ano, com um crescimento médio nas mesmas lojas de 7,3%. Considerando lojas maduras, com pelo menos 3 anos de operação, o crescimento foi de 5,5%.

O grupo encerrou junho com a alavancagem, medida pela dívida líquida sobre Ebitda, estável na base anual, em 1,3 vez.

Na véspera, a rival Pague Menos apontou expansão de 36,2% no lucro líquido ajustado do segundo trimestre, com o Ebitda do período aumentando 37,9% versus um ano antes.