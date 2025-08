Prio tem queda de 54% no lucro líquido do 2º tri

Na véspera, a Prio divulgou sua prévia operacional de julho, mês em que produziu uma média de 100,8 mil barris de óleo equivalente por dia (boed).

No segundo trimestre como um todo, a produção total da Prio foi de 100,1 mil boed, crescimento de 11,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

Os campos da petroleira incluem o cluster de Polvo e Tubarão Martelo e os campos de Frade, Albacora Leste e Peregrino.

No relatório de resultados desta terça, a Prio disse que vê a redução de seu "lifting cost" como melhor proteção contra a volatilidade do petróleo Brent.

"Esse continuará sendo um pilar dos atuais e futuros projetos", afirmou.

No entanto, o lifting cost da Prio no segundo trimestre subiu a US$13,8 por barril, salto de 81% ante o segundo trimestre de 2024, influenciado pelo campo de Peregrino, adquirido em dezembro do ano passado, e pela redução da produção do campo de Frade no trimestre.