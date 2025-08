Trump ameaça aumentar "substancialmente" tarifas sobre Índia devido ao petróleo russo

"Eles estão alimentando a máquina de guerra e, se vão fazer isso, não ficarei feliz", disse Trump em uma entrevista à CNBC, acrescentando que o principal ponto de discórdia com a Índia é que suas tarifas são muito altas.

"Agora, eu digo o seguinte: a Índia passou das tarifas mais altas de todos os tempos. Eles nos darão tarifas zero e nos deixarão entrar. Mas isso não é bom o suficiente, por causa do que eles estão fazendo com o petróleo, nada bom."

O comentário mais recente ocorreu após uma ameaça semelhante na segunda-feira, que levou o Ministério das Relações Exteriores da Índia a dizer que o país estava sendo injustamente discriminado por suas compras de petróleo russo.

"É revelador que as mesmas nações que criticam a Índia estejam se envolvendo em comércio com a Rússia (apesar da guerra na Ucrânia)", afirmou o ministério em um comunicado divulgado na noite de segunda-feira.

"É injustificado discriminar a Índia", acrescentou.

A União Europeia realizou 67,5 bilhões de euros (US$78 bilhões) em comércio com a Rússia em 2024, incluindo importações recordes de gás natural liquefeito (GNL), atingindo 16,5 milhões de toneladas, disse o ministério indiano.