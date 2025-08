Trump anunciará em breve indicações para o Fed; Bessent quer permanecer no Tesouro

"Será uma de quatro pessoas", disse Trump, acrescentando que considera tanto o atual assessor econômico Kevin Hassett quanto o ex-diretor do Fed Kevin Warsh como possibilidades "muito boas".

Ele não citou os nomes dos outros dois, mas, segundo informações, está considerando o atual diretor Christopher Waller, que tem defendido cortes na taxa de juros, mas não no ritmo ou na extensão que Trump deseja.

"Há várias pessoas qualificadas", disse Trump. "Vou anunciar isso muito em breve", disse o presidente sobre a nomeação de um substituto para Kugler.

"Muitas pessoas dizem: 'Quando você fizer isso, por que não escolhe a pessoa que vai comandar o Fed?' Essa também é uma possibilidade", disse Trump.

Trump tem criticado Powell por não cortar os juros, mesmo com as autoridades equilibrando as evidências de desaceleração da economia e enfraquecimento do mercado de trabalho com o fato de que a inflação continua bem acima da meta de 2% do banco central e espera-se que aumente.

Quem quer que Trump nomeie para o lugar de Kugler precisará ser confirmado pelo Senado, e isso seria para um mandato reduzido de apenas alguns meses, e exigiria outra votação no Senado para um mandato completo de 14 anos no início do próximo ano.