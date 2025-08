Veredicto sobre Autopilot é "golpe baixo" para Tesla e ameaça ambições de Musk com robotáxi

Por Abhirup Roy

SÃO FRANCISCO (Reuters) - Um veredicto judicial contra a Tesla na semana passada, decorrente de um acidente fatal em 2019 de um Modelo S equipado com o Autopilot, pode prejudicar seus planos de expandir a recém-nascida rede de robotáxis e intensificar as preocupações com a segurança de sua tecnologia de veículos autônomos.

Na sexta-feira, um júri da Flórida ordenou que a empresa de veículos elétricos de Musk pague cerca de US$243 milhões às vítimas do acidente, considerando que seu software de assistência ao motorista Autopilot estava com defeito. A Tesla disse que a culpa foi exclusivaagencia mente do motorista e prometeu recorrer.