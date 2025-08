Wall Street devolve ganhos após novos dados econômicos, com balanços em destaque

O setor de serviços dos EUA estagnou inesperadamente em julho, com o volume de novos pedidos mal se movendo e as contratações caindo ainda mais - mesmo com os custos de insumos subindo em seu ritmo mais rápido em quase três anos - destacando como a incerteza em torno da política tarifária do governo Trump continua a pesar sobre as empresas.

Wall Street registrou na segunda-feira sua melhor sessão desde 27 de maio e recuperou as perdas da semana passada, quando dados decepcionantes sobre empregos em julho e revisões acentuadas para baixo dos meses anteriores alimentaram expectativas de um corte nos juros pelo Fed em setembro.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, as chances de um corte em setembro estão em 90%, um aumento acentuado em relação aos 63,3% de apenas uma semana atrás - e os observadores do mercado estão de olho em pelo menos dois cortes de 0,25 ponto percentual até o final do ano.

Entre os balanços de empresas a serem divulgados nesta terça-feira estão Advanced Micro Devices, a Snap e a Rivian.

A Pfizer ganhava 3,6% depois de elevar sua previsão de lucro anual, enquanto a Palantir Technologies subia 8,6% ao aumentar sua previsão de receita anual.

(Reportagem adicional de Twesha Dikshit)