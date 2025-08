Ações de Xangai fecham no maior nível desde o fim de 2021 com expectativa de acordo comercial entre China e EUA

Ações dos setores de defesa e carvão lideraram os ganhos, subindo 2,65% e 2,21%, respectivamente.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira que os EUA estavam próximos de um acordo comercial com a China e que se encontrará com seu homólogo chinês, Xi Jinping, antes do final do ano se um acordo for firmado.

"Estamos chegando muito perto de um acordo. Estamos nos dando muito bem com a China", disse Trump.

Winnie Chwang, gerente de portfólio da Matthews Asia, disse que os investidores gostariam de ver mais clareza nas negociações comerciais entre a China e os EUA.

"Sinto que, embora tenha havido um pouco mais de interesse em revisitar os mercados chineses, ainda há investidores que ficam em cima do muro, principalmente devido à natureza ainda incerta do comércio, e é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão confiante", disse Chwang.

Separadamente, as atenções do mercado se voltarão para uma série de dados econômicos domésticos a serem divulgados nesta semana, incluindo balança comercial na quinta-feira e inflação no sábado, que darão pistas sobre a saúde da economia.