Ações fecham estáveis, pressionadas por papéis do setor de saúde após ameaça de tarifas de Trump

Por Twesha Dikshit e Ragini Mathur

(Reuters) - As ações europeias fecharam estáveis nesta quarta-feira, apagando ganhos anteriores, conforme papéis do setor de saúde foram afetados pela última ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas mais altas sobre importações de produtos farmacêuticos.

O índice pan-europeu STOXX 600 registrou variação negativa de 0,06%, a 541,07 pontos, interrompendo sua sequência de dois dias de ganhos, apesar de ter iniciado a sessão com uma nota positiva.