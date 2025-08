Apple prometerá US$100 bilhões para fabricação nos EUA, diz funcionário da Casa Branca

A Apple disse em fevereiro que gastaria US$500 bilhões em investimentos nos EUA nos próximos quatro anos, o que incluirá uma fábrica gigante no Texas para servidores de inteligência artificial, além de adicionar cerca de 20.000 empregos de pesquisa e desenvolvimento em todo o país.

A Apple não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

As tarifas de Trump custaram à Apple US$800 milhões no trimestre encerrado em junho e estimularam alguns clientes a comprar iPhones no final da primavera deste ano. A Apple tem mudado a produção de produtos destinados aos Estados Unidos, buscando iPhones na Índia e outros produtos, como Macs e Apple Watches, no Vietnã.

As taxas tarifárias finais que muitos produtos da Apple poderiam enfrentar permanecem em fluxo, e muitos de seus produtos estão atualmente isentos.

"O anúncio de hoje com a Apple é mais uma vitória para a nossa indústria de manufatura que, ao mesmo tempo, ajudará a realocar a produção de componentes essenciais para proteger a segurança econômica e nacional dos Estados Unidos", disse a porta-voz da Casa Branca, Taylor Rogers, em um comunicado.

Os US$500 bilhões em gastos esperados da Apple anunciados anteriormente incluem tudo, desde compras de fornecedores norte-americanos até filmagens americanas de programas de televisão e filmes para seu serviço Apple TV+.