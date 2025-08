Aura Minerals reverte prejuízo no 2º tri

(Reuters) - A Aura Minerals anunciou na noite de terça-feira que registrou um lucro líquido de US$8,1 milhões no segundo trimestre ante um prejuízo de US$25,8 milhões no mesmo período um ano antes.

Segundo relatório de resultados, a mineradora teve um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de US$106,2 milhões de abril ao final de junho, comparado com US$56,2 milhões no segundo trimestre do ano anterior.

A melhoria dos resultados foi apoiada pela redução nas despesas financeiras, relacionada à diminuição da perda não realizada com instrumentos de hedge de ouro, refletindo a valorização do preço do metal precioso entre o início e o fim do trimestre.