Brava reverte prejuízo e registra lucro líquido de R$1,05 bi no 2º tri

"A gente vem consolidando uma trajetória de entrega de resultados... tivemos um aumento de margem, melhora de caixa, dos endividamentos, foi um trimestre repleto de coisas boas", disse o presidente da companhia, Decio Oddone, em entrevista à Reuters.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado somou recorde de R$1,33 bilhão entre abril e junho deste ano, alta de 29% ante o mesmo período de 2024.

O capex também foi reduzido no período, marcando o segundo trimestre consecutivo com redução na linha de investimentos, segundo a companhia. Isso foi possível, especialmente, pela finalização da primeira etapa do projeto Atlanta, que incluiu a perfuração de dois novos poços, a conexão de seis poços ao novo FPSO que entrou em operação em janeiro e a instalação de novos equipamentos submarinos.

Do lado da alavancagem, Oddone afirmou que a empresa encerrou o trimestre com US$933 milhões em caixa e indicador de dívida líquida/Ebitda de 3,1 vezes, reduzindo em 0,3 vez quando comparado com o primeiro trimestre. A expectativa, segundo o executivo, é encerrar o ano com o indicador de endividamento abaixo de 2 vezes e chegar a cerca de 1,25 vez em um prazo mais longo.

Sobre eventuais aquisições, Oddone afirmou que a empresa não tem atualmente "nada no radar". "Nosso foco agora é desalavancar... e entrega operacional", afirmou.

A receita líquida da empresa somou R$3,14 bilhões, alta de 0,4% ante o mesmo período do ano passado.