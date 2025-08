Cogna tem lucro de R$118,8 mi no 2º tri, com geração de caixa livre e queda no endividamento

Olhando as outras unidades, Vasta, de educação básica, teve alta de 21,8% na receita no segundo trimestre, enquanto Saber, de materiais didáticos, idiomas e solução de aprendizagem para governos (B2G), mostrou acréscimo de 14,6%.

Em meio a reportagens citando dificuldades na execução do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) pelo governo federal, o executivo afirmou que, de fato, houve atrasos, o que às vezes ocorre, mas que a companhia tem recebido os contratos.

"Nunca foi uma preocupação", afirmou.

O executivo também reiterou visão de que as novas regras de EAD serão positivas para o setor, com melhora no ambiente competitivo, principalmente para os grupos maiores, que geralmente têm mais recursos, uma vez que as mudanças implicarão mais custos para as companhias.

A estratégia da Cogna é repassar esse custo maior, estimado pela empresa em cerca de R$5 no valor da mensalidade no caso dos cursos 100% online e ao redor de R$35 nos cursos presenciais. "Mas vamos ter que viver a dinâmica de mercado".

Ele também ponderou que, como toda transição, tem uma adaptação. "Mas não acho que essas mudanças coloquem em risco o crescimento do setor", pontuou.