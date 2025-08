Decreto de Trump impõe tarifa adicional de 25% sobre produtos da Índia

A medida da Casa Branca, sinalizada pela primeira vez por Trump na segunda-feira, segue as reuniões do principal enviado diplomático de Trump, Steve Witkoff, em Moscou, com o objetivo de pressionar a Rússia a concordar com a paz na Ucrânia.

Trump ameaçou elevar tarifas sobre a Rússia e impor sanções secundárias a seus aliados, caso o presidente russo, Vladimir Putin, não tome medidas para acabar com a guerra na Ucrânia.

(Reportagem de Doina Chiacu e Andrea Shalal)