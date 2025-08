Dólar oscila pouco com incertezas após entrada em vigor de tarifa dos EUA

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,07%, a R$5,538 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão se assemelhavam aos observados na véspera, quando a divisa dos EUA fechou em baixa de 0,02%, com agentes financeiros resistindo a fazer grandes apostas em qualquer direção enquanto persistem incertezas sobre a questão comercial.

Uma dúvida que prevalece no mercado é se haverá novas isenções para a tarifa de 50% dos EUA a serem anunciadas pelo presidente Donald Trump, depois que na semana passada ele excluiu produtos como aeronaves, energia e suco de laranja da taxa punitiva. Cerca de 36% das exportações do Brasil aos EUA estão recebendo a taxa de 50% no momento.

Os investidores ainda ponderam se haverá reação de Trump à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de determinar na segunda-feira a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, por violações de medidas cautelares impostas a ele.

Quando anunciou a tarifa sobre produtos do Brasil no mês passado, Trump vinculou a medida, entre outros assuntos, ao tratamento que Bolsonaro vinha recebendo do STF em seu julgamento por tentativa de golpe de Estado.

"Um ponto de preocupação é que as sanções recentes dos EUA e as tarifas foram explicitamente vinculadas a insatisfações em relação a processos judiciais no Brasil. Então, investidores temem que possa haver novas escaladas das tensões", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.