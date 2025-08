Embraer espera fechar novos negócios nos EUA, apesar das tarifas

A Embraer há muito tempo tem buscado apresentar às companhias aéreas dos EUA o E195-E2 como um jato pequeno de corredor único que poderia complementar a operação de aeronaves maiores, mas até agora não conseguiu fechar uma venda em seu mercado número um, embora tenha conquistado clientes para o avião na Europa e em outras regiões.

"A gente acredita, sim (que é possível)", disse o presidente-executivo Francisco Gomes Neto à Reuters na terça-feira.

"Fica mais difícil, porque tem um custo adicional para a gente gerenciar o cliente... Nós estamos conversando com clientes potenciais, mas é claro que a alíquota zero deixa tudo isso muito mais fácil, por isso a gente vai continuar insistindo."

O Embraer E175-E1, um jato menor de primeira geração, é essencial para as rotas regionais dos EUA e não tem um substituto claro.

A família E2, por sua vez, compete com o Airbus A220 operado por companhias aéreas como a Delta e a JetBlue, para o qual a fabricante europeia tem uma linha de montagem no Estado norte-americano do Alabama.

A empresa brasileira vem defendendo o retorno às regras de tarifa zero para todas as indústrias de aviação e aeroespacial, especialmente depois que um acordo provisório entre os EUA e a União Europeia isentou aeronaves de tarifas.