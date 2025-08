Espaçolaser tem alta de 63,5% no lucro contábil no 2º tri

A receita líquida ajustada cresceu 7,2%, para R$266,86 milhões, com as vendas mesmas lojas apresentando expansão de 7,7%, apoiada em parte, segundo a empresa, em reajuste contínuo da tabela de preços. O ticket médio aumentou 8,1%, para R$1.401.

As vendas brutas da rede Espaçolaser (system-wide sales) aumentaram 9,6%, para R$384,5 milhões.

O resultado operacional medido pelo Ebitda somou R$64,60 milhões, alta de 13,8%, com a margem nessa linha passando para 24,2%, de 22,8% um ano antes. O fluxo de caixa operacional ajustado subiu 4,2%, para R$62,65 milhões.

A companhia encerrou junho com alavancagem medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda de 1,97 vez, o menor nível dos últimos 13 trimestres, de 2,22 vezes no mesmo período de 2024. A dívida líquida somava R$547,1 milhões (-5,3%).

No final do primeiro semestre, a MPM Corpóreos possuía 806 lojas Espaçolaser no Brasil (245 franquias e 561 próprias). A companhia também atua na Argentina, Colômbia e Chile.