Eternit eleva lucro líquido a R$30,6 mi no 2º tri

(Reuters) - A Eternit anunciou na noite de terça-feira lucro líquido de R$30,6 milhões no segundo trimestre em comparação com lucro de R$11,7 milhões no mesmo período um ano antes, conforme balanço publicado ao mercado.

De acordo com a empresa, o crescimento foi apoiado por melhor performance operacional, resultando no incremento da margem bruta média, que alcançou 25,7% ante 21,8%.

A receita líquida do grupo cresceu 1,5% a R$280,1 milhões.