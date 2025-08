EXCLUSIVO-Sinais perdidos, acordo perdido: como as negociações comerciais entre Índia e EUA fracassaram

Nova Délhi agora se depara com a surpreendente imposição de uma tarifa de 25% sobre os produtos indianos a partir de sexta-feira, juntamente com penalidades não especificadas sobre as importações de petróleo da Rússia, enquanto Trump fechou acordos maiores com o Japão e a UE, e até mesmo ofereceu melhores condições ao arquirrival Paquistão.

Entrevistas com quatro funcionários do governo indiano e dois funcionários do governo dos EUA revelaram detalhes não divulgados anteriormente sobre o acordo proposto e um relato exclusivo de como as negociações entraram em colapso, apesar dos acordos técnicos sobre a maioria das questões.

As autoridades de ambos os lados disseram que uma mistura de erros de avaliação política, sinais perdidos e amargura impediu o acordo entre a maior e a quinta maior economia do mundo, cujo comércio bilateral vale mais de US$190 bilhões.

A Casa Branca, o escritório do Representante de Comércio dos EUA e o Gabinete do primeiro-ministro da Índia, juntamente com os ministérios das Relações Exteriores e do Comércio, não responderam aos pedidos de comentários enviados por e-mail.

A Índia acreditava que, após as visitas do ministro do Comércio indiano, Piyush Goyal, a Washington, e do vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, a Nova Délhi, havia feito uma série de concessões que fechariam o acordo.

Nova Délhi estava oferecendo tarifas zero sobre produtos industriais que representavam cerca de 40% das exportações dos EUA para a Índia, disseram à Reuters duas autoridades do governo indiano.