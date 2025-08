Fed precisa reagir à desaceleração da economia, dois cortes neste ano seriam razoáveis, diz Kashkari

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve pode precisar cortar a taxa de juros no curto prazo em resposta à desaceleração da economia dos Estados Unidos, embora ainda não esteja claro se as tarifas continuarão elevando a inflação, disse o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, nesta quarta-feira.

"A economia está desacelerando, e isso significa que, no curto prazo, pode ser apropriado começar a fazer ajustes", disse Kashkari em uma entrevista à CNBC, acrescentando que dois cortes de 0,25 ponto percentual nos juros até o fim do ano "parecem razoáveis para mim".

Kashkari disse que as preocupações com o aumento da inflação continuam válidas, mas que levará algum tempo para saber se isso representa um problema para o Fed atingir sua meta de inflação de 2% ou não.