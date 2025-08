Ibovespa avança com cena corporativa em foco e aval de NY; RD Saúde dispara

- RD SAÚDE ON disparou 18,67%, na esteira do balanço do segundo trimestre da dona das redes de farmácias Raia e Drogasil, com Ebitda ajustado de R$885 milhões, crescimento de 7,4% e acima das previsões no mercado. "Os resultados do segundo trimestre confirmaram nossa visão de que o pior já passou e esperamos que o mercado reaja positivamente diante de uma maior visibilidade dos lucros e espaço para revisões para cima", destacaram analistas do Bradesco BBI.

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 1,26%, após mostrar resultado sólido no segundo trimestre, com lucro de R$11,5 bilhões, e revisar para cima perspectiva sobre margem com clientes. Executivos do banco ainda ressaltaram a qualidade dos indicadores de crédito e reafirmaram perspectiva de dividendo adicional. BRADESCO PN recuou 0,13%, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT e BANCO DO BRASIL ON avançaram 0,73% e 0,43%, respectivamente.

- MINERVA ON valorizou-se 6,28% antes da divulgação do balanço do segundo trimestre, após o fechamento. Previsões de analistas compiladas pela LSEG apontam resultado operacional medido pelo Ebitda de R$1,166 bilhão. De pano de fundo no dia, dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) mostraram nesta quarta-feira que a exportação de carne bovina in natura do Brasil, maior exportador global, atingiu um recorde de 276,9 mil toneladas em julho.

- USIMINAS PNA subiu 2,34%, após a CSN anunciar a venda de novo lote de ações da empresa, reduzindo a participação na rival para 4,99% e se adequando a ordens do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O tribunal do Cade também decidiu nesta quarta-feira dar um prazo de cinco dias para que a área técnica do órgão calcule eventual multa a ser aplicada contra a CSN em caso relativo à participação da empresa na Usiminas. CSN ON recuou 0,28%.

- GPA ON desabou 10,36%, após a dona da rede Pão de Açúcar anunciar na noite da véspera que vai deixar de divulgar projeções para abertura de novas lojas citando "menor intensidade prevista de inaugurações no segundo semestre de 2025 e ao longo de 2026". A decisão, afirmou, reflete a combinação entre o avanço relevante já alcançado no plano de expansão e um ambiente macroeconômico mais desafiador. O GPA divulgou na véspera prejuízo de R$216 milhões no segundo trimestre.

- BRAVA recuou 1,87%, tendo no radar anúncio de que foram liquidados pela Yinson Production Offshore recebíveis atrelados ao financiamento da companhia ao projeto do navio-plataforma (FPSO) Atlanta, que opera na bacia de Santos. A transação contempla o recebimento de US$260 milhões. A Brava também divulga balanço após o fechamento. Na véspera, as ações encerraram em alta de 5,7%. No setor, PRIO ON caiu 2,04% e PETRORECONCAVO ON cedeu 0,98%.