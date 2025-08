Índia se prepara para impacto sobre US$64 bi em exportações aos EUA em meio às crescentes tensões

O impacto da tarifa e da possível penalidade será sobre quase US$64 bilhões em exportações da Índia para os EUA, que representam cerca de 80% do total de exportações para o país, e levará a "potenciais perdas de exportação" devido a desvantagens de preço, disseram as quatro fontes.

O relatório de avaliação interna é a estimativa inicial do governo e mudará à medida que o tamanho da tarifa de Trump se tornar clara, disseram as quatro fontes.

A Índia exportou mercadorias estimadas em cerca de US$81 bilhões em 2024 para os EUA, incluindo vestuário, produtos farmacêuticos, gemas e joias e produtos petroquímicos, de acordo com dados do governo. As exportações de mercadorias para os EUA constituíram 2% do PIB em 2024.

As exportações totais de mercadorias globalmente foram de US$443 bilhões em 2024.

As tarifas propostas sobre as exportações de alto valor da Índia enfrentam "a erosão da competitividade de preços, deparando-se com uma rivalidade intensificada de países sujeitos a tarifas mais baixas", disseram duas fontes citando a avaliação interna.

O assessor de segurança nacional da Índia, Ajit Doval, está na Rússia em uma visita programada e deve discutir as compras de petróleo russo pela Índia após a pressão de Trump para que o país pare de comprar petróleo bruto russo, de acordo com uma fonte do governo.