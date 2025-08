Inter&Co registra lucro recorde de R$315 mi no 2º tri

(Reuters) - A Inter&Co, holding que controla o Banco Inter e a subsidiária Inter&Co Payments, reportou nesta quinta-feira lucro líquido, excluindo interesses minoritários, de R$315 milhões, um recorde segundo a empresa em seu balanço de resultados.

A cifra representa crescimento de mais de 50% em comparação com o mesmo período no ano anterior, apoiado por um incremento na receita de R$2 bilhões ante R$1,48 bilhão no ano anterior.

O crescimento, segundo a empresa, foi impulsionado pela evolução do mix de crédito, com maior crescimento em carteiras mais rentáveis, como FGTS e Home Equity.