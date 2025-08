Lucro da JSL despenca 80% no 2º tri, vê possível impacto positivo em carnes após tarifas dos EUA

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A JSL, especializada em logística, teve queda de 80% no lucro líquido do segundo trimestre frente à mesma etapa de 2024, quando a reversão de uma provisão favoreceu o resultado do período, impactando a base de comparação deste ano.

A empresa controlada do grupo Simpar apurou lucro líquido de R$21,4 milhões de abril a junho, segundo relatório de resultados divulgado nesta quarta-feira, também pressionado por despesas financeiras. Em base ajustada, o resultado foi positivo em R$36,3 milhões, crescimento de 9,9% na comparação anual.