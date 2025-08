Lucro da Minerva salta no 2º tri para R$458 mi

SÃO PAULO (Reuters) - O lucro líquido da Minerva totalizou R$458,3 milhões no segundo trimestre, um salto ante o desempenho positivo de R$95,4 milhões apurado no mesmo período do ano passado, informou a empresa em balanço nesta quarta-feira.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$175 milhões para a exportadora de carne bovina no período, segundo estimativas compiladas pela LSEG.

O desempenho operacional, medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), cresceu 74,9% na mesma base, para R$1,3 bilhão. Analistas, em média, esperavam R$1,17 bilhão.