Minerais críticos serão tratados como questão de soberania nacional, diz Lula

Os comentários de Lula foram feitos no dia da entrada em vigor de uma nova tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, em meio a uma disputa política entre os dois países relacionada a uma investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro -- um aliado do presidente dos EUA, Donald Trump.

Ao anunciar a imposição das tarifas, Trump condenou o que ele chama de "caça às bruxas" contra Bolsonaro.

Trump há muito tempo busca garantir o fornecimento de minerais críticos para os EUA, reclamando do controle quase total da China sobre o setor.

Atualmente, o Brasil não tem um mapeamento completo de sua riqueza mineral, disse Lula, acrescentando que seu governo iniciará esse processo criando um conselho nacional para tratar dos minerais críticos.

O conselho salvaguardará o controle do Brasil sobre sua riqueza mineral, permitindo que o país se torne um líder global na transição energética, disse Lula, acrescentando que as empresas não enfrentarão dificuldades para fazer negócios com o país após a criação do conselho.

"Poucos países do mundo têm a chance que o Brasil está tendo nessa questão da transição energética", disse.