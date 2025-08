Haddad diz que pacote por tarifas dos EUA incluirá crédito e que falará com Bessent na próxima semana

"O texto sai daqui hoje. Está pronto", disse Haddad a jornalistas. "Provavelmente o ato do presidente, ele é que vai julgar conveniente, mas possivelmente terá que ser uma medida provisória para entrar em vigor imediatamente", afirmou.

Indagado sobre se a concessão de crédito para empresas afetadas pelas tarifas norte-americanas e o aumento de compras governamentais fazem parte do pacote, Haddad respondeu: "estão previstos no plano".

Haddad afirmou também que tem marcada para a quarta-feira da próxima semana uma conversa não presencial com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, para discutir as tarifas e que, a depender da qualidade das tratativas, elas podem evoluir para uma reunião de trabalho presencial.

"Eu tenho uma reunião marcada semana que vem, agora com data e hora já fixada, com o secretário Scott Bessent. Vai ser na quarta-feira, já recebemos o e-mail confirmando dia e hora", disse Haddad.

"(A reunião será) remota, obviamente que, a depender da qualidade da conversa ela pode se desdobrar em uma reunião de trabalho presencial, aí com os ânimos já orientados no sentido de um entendimento entre os dois países."

Haddad manifestou preocupação com a atuação nos Estados Unidos do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que licenciou-se do mandato parlamentar e está nos EUA fazendo campanha pela aplicação de sanções norte-americanas ao Brasil e às autoridades brasileiras por causa do processo em que seu pai é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.