S&P 500 e Nasdaq avançam com balanços e expectativas sobre Fed

O McDonald's avançava 1,8% depois que o cardápio acessível da gigante de fast-food fez com que as vendas globais superassem as expectativas.

A Arista Networks subia 13,6% já que a empresa de redes em nuvem projetou uma receita trimestral acima das estimativas dos analistas.

A Global Payments também avançava 7,5% depois de superar as previsões de lucro para o segundo trimestre, enquanto o Match Group, controlador do Tinder, saltava 11,3% depois de superar as expectativas de receita para o mesmo trimestre.

A Apple subiu 2,8% depois que um funcionário da Casa Branca disse que a empresa anunciará uma promessa de fabricação doméstica de US$100 bilhões.

Enquanto isso, dados de terça-feira mostraram que a atividade do setor de serviços dos EUA estagnou inesperadamente em julho, destacando a pressão do governo Trump relacionada às tarifas sobre as empresas.

O revés ocorreu após o preocupante relatório de empregos da semana passada, que mostrou uma desaceleração da criação de vagas e revisões para baixo dos meses anteriores - alimentando preocupações sobre o enfraquecimento do mercado de trabalho.