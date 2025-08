Suzano eleva projeção de investimento para 2025 após lucro de R$5 bi no 2º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Suzano elevou sua projeção de investimento para o ano em cerca de 7% nesta quarta-feira, após registrar lucro líquido de R$5,01 bilhões no segundo trimestre, uma reversão do prejuízo de R$3,77 bilhões apurado no mesmo período em 2024.

O resultado também veio acima da expectativa média de analistas em pesquisa da LSEG, de R$3,97 bilhões.