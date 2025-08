Tarifas em setores cruciais podem durar além da era Trump, diz braço geopolítico do JPMorgan

(Reuters) - A taxa tarifária efetiva sobre as importações dos Estados Unidos ficará próxima de 22% e é improvável que as tarifas sobre setores sensíveis e críticos para a segurança nacional sejam suspensas, escreveu o Centro para Geopolítica do JPMorgan Chase em um relatório nesta quarta-feira.

As tarifas estão sendo vistas por todo o espectro político dos EUA como vitais para melhorar a base industrial do país em setores estratégicos, como semicondutores e defesa, tornando improvável uma reversão mesmo após o mandato do presidente Donald Trump, disse o relatório.

Embora grande parte do otimismo do mercado tenha se originado da crença de que as tarifas são principalmente uma ferramenta de barganha política, o relatório sugere um cenário comercial mais matizado.