Totvs vê lucro disparar 51% no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) -A Totvs, maior empresa brasileira de software, anunciou nesta quarta-feira crescimento de 50,9% no lucro líquido ajustado do segundo trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado.

O lucro foi de R$218,3 milhões, ligeiramente acima dos R$209,5 milhões esperados, em média, pelo mercado, segundo dados da LSEG.

O resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado saltou 23%, para R$362,8 milhões, pouco melhor que o desempenho esperado pelo mercado, de R$355,6 milhões.