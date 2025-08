Vendas no varejo da zona do euro crescem mais do que o esperado após revisões

FRANKFURT (Reuters) - As vendas no varejo da zona do euro cresceram mais rápido do que se pensava em junho, mostraram dados nesta quarta-feira, reforçando a visão de que o bloco permanece resiliente à incerteza comercial graças à recuperação contínua do consumo interno.

As vendas no varejo nos 20 países que compartilham o euro cresceram 3,1% em junho em relação ao ano anterior, bem acima dos 2,6% esperados pelos economistas em uma pesquisa da Reuters.

Embora a taxa de crescimento mensal de 0,3% tinha ficado abaixo da expectativas de 0,4%, os números dos dois meses anteriores foram revisados para cima de forma significativa, deixando a tendência anual em uma trajetória mais alta do que se pensava anteriormente.