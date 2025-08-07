Ações da China fecham no nível mais alto desde 2021 com dados comerciais

HONG KONG (Reuters) - As ações da China subiram pelo quarto dia consecutivo, fechando em uma máxima de três anos e meio nesta quinta-feira, com dados de exportação positivos adicionando combustível à recente recuperação do mercado, apesar das novas ameaças de tarifas dos Estados Unidos.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,16%, marcando o maior nível de fechamento desde dezembro de 2021, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,03%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,69%.

As exportações da China superaram as previsões em julho com uma alta de 7,2% em relação ao ano anterior, mostraram dados alfandegários, já que os fabricantes aproveitaram ao máximo a trégua tarifária com os Estados Unidos.