Ações de tecnologia impulsionam ganhos em Wall Street em meio a expectativas de isenção de tarifas

Trump também anunciou uma tarifa de cerca de 100% sobre as importações de semicondutores, mas disse que ela não se aplicará às empresas que estão fabricando nos EUA ou que se comprometeram a fazê-lo.

As ações das fabricantes de chips Nvidia e Broadcom subiam 1,3% cada, enquanto a Advanced Micro Devices avançava 3%.

O setor de tecnologia tinha o melhor desempenho, ganhando 1,1%, enquanto o setor de saúde pesava.

A Eli Lilly caía 11,2% depois de divulgar dados sobre seu medicamento oral para perda de peso em estágio avançado. A fabricante de medicamentos também elevou sua previsão de lucro para o ano inteiro.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,60%, para 44.456,20 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,60%, a 6.382,88 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,84%, para 21.347,27 pontos.

As tarifas mais altas de 10% a 50% impostas por Trump a dezenas de parceiros comerciais entraram em vigor nesta quinta-feira.