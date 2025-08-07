Ações europeias registram maior salto em mais de duas semanas; cessar-fogo na Ucrânia toma foco

As ações financeiras se recuperaram nas últimas semanas, com investidores buscando áreas do mercado menos expostas à incerteza comercial.

As tarifas de importação mais altas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, a muitos parceiros comerciais entraram em vigor na quinta-feira.

Também contribuindo para o clima otimista, o Kremlin disse que o presidente russo, Vladimir Putin, e Trump se reunirão nos próximos dias, aumentando as expectativas de um possível cessar-fogo na Ucrânia.

O setor de defesa perdeu 2,3%, com a empresa de defesa alemã Rheinmetall em queda 8% depois de não cumprir as previsões de vendas do segundo trimestre, em parte devido ao atraso nos contratos de defesa alemães.

"Um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia deve ser positivo para consumidores europeus e para a demanda por risco, e negativo para os preços do petróleo. Os setores beneficiados devem ser os consumidores europeus, setores sensíveis ao crescimento e relacionados à construção", disse Mohit Kumar, economista da Jefferies.

As ações de tecnologia avançaram globalmente com o alívio de que as empresas comprometidas com a fabricação nos EUA, como a Apple, evitarão tarifas.