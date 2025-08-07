Ânima tem lucro quase 19% superior no 2º tri, vê benefício em nova regulação do EaD

SÃO PAULO (Reuters) - A Ânima apresentou um lucro líquido ajustado 18,9% maior no segundo trimestre em relação ao resultado de um ano antes, com apoio do desempenho operacional ajustado, apesar de leve queda na base total de alunos.

O grupo de educação apurou lucro líquido de R$29,2 milhões no trimestre encerrado no final de junho, de acordo com relatório de resultados divulgado nesta quinta-feira.

O desempenho operacional nesse período, medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado, cresceu 4,4% no comparativo anual, para R$352,2 milhões, com expansão de 0,5 ponto percentual na margem ajustada, a 35%.