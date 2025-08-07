Assaí tem alta de 60% no lucro do 2º tri

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da rede de atacarejo subiu 11,8% no período, para R$ 1,08 bilhão, enquanto a receita líquida cresceu 6,3% na mesma comparação, para R$ 19 bilhões, dada a maturação de novas lojas e avanço de 4,6% das vendas "mesmas lojas".

O resultado financeiro do período veio negativo em R$ 565 milhões, um avanço de 20,7% em relação ao segundo trimestre de 2024, impactado pelo patamar elevado dos juros.

A alavancagem da empresa, representada pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, recuou a uma taxa de 3,17 vezes no segundo trimestre, contra 3,65 vezes um ano antes.

O Assaí reforçou nesta quinta sua projeção de abertura de 10 lojas este ano, com investimentos entre R$ 1 bilhão e R$ 1,2 bilhão, além de mais 10 inaugurações previstas no próximo ano.