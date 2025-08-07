Auren Energia finaliza integração com AES, avança com desalavancagem no 2º tri

O desempenho na última linha do balanço é explicado principalmente por um aumento da depreciação após a entrada em operação de algumas usinas renováveis e pela piora do resultado financeiro líquido, impactado pelo crescimento da dívida na comparação anual após a compra dos ativos da AES.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da geradora somou R$980,6 milhões, alta de 18,1% na base anual.

Em entrevista à Reuters, o CEO da Auren, Fabio Zanfelice, comemorou o resultado operacional, destacando a melhora da produção eólica do grupo e também avanços na comercialização de energia, com venda de contratos de autoprodução de 15 anos que somaram 200 MW médios e preço médio de venda superior a R$220/MWh.

Ele disse ainda que a companhia "praticamente decretou" o fim da integração com a AES, comprada no ano passado, em uma operação de R$7 bilhões que criou a terceira maior geradora do Brasil.

"Nós estamos agora nas últimas etapas de teste da integração do SAP. Todo o resto que a gente tinha que fazer já foi feito: a unificação do Centro de Operações, a unificação do Centro de Serviço Compartilhado, a evolução no desempenho das eólicas."

As sinergias capturadas nesse processo já totalizam R$154 milhões, enquanto a disponibilidade dos ativos eólicos adquiridos alcançou uma média de 92,0%, aumento de mais de 5 pontos percentuais na base anual, o que agrega mais receita para a companhia, disse Zanfelice.