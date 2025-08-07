Azzas 2154 tem lucro recorrente 81,7% maior no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Azzas 2154 divulgou nesta quinta-feira lucro líquido recorrente de R$283,7 milhões no segundo trimestre, crescimento de 81,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Ebitda somou R$525,4 milhões no período, ou R$535,6 milhões em termos recorrentes, o que representou uma expansão de 9% na comparação com a mesma etapa em 2024.

Analistas, em média, previam lucro líquido de R$167,5 milhões e Ebitda de R$505,6 milhões para a Azzas no segundo trimestre, de acordo com dados compilados pela LSEG.