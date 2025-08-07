B3 tem lucro líquido recorrente de R$1,28 bi no 2º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A B3 divulgou nesta quinta-feira lucro líquido recorrente de R$1,28 bilhão no segundo trimestre, crescimento de 4,2% frente ao resultado apurado no segundo trimestre de 2024.

Em balanço financeiro, a empresa atribuiu o desempenho no trimestre a uma "performance operacional resiliente" e à contribuição do resultado financeiro, que foi positivo em R$135,7 milhões no segundo trimestre.