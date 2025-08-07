Banco da Inglaterra reduz juros para 4% após votação apertada por 5 a 4

Com o comitê dividido sobre como reagir a uma taxa de inflação que, segundo as previsões do banco central, em breve será o dobro de sua meta de 2% e a uma recente piora na perda de empregos, o presidente Andrew Bailey e quatro pares defenderam a redução da taxa de juros de 4,25% para 4%.

Mas isso só aconteceu depois que a primeira rodada de votação terminou em uma divisão de 4-4-1, com Alan Taylor defendendo inicialmente um corte de 0,5 ponto percentual.

Entre os quatro membros que apoiaram a manutenção dos juros estava Clare Lombardelli, vice-presidente de política monetária, que pela primeira vez rompeu com a maioria. O economista-chefe Huw Pill também votou pela manutenção dos juros em 4,25%.

O Banco da Inglaterra repetiu sua orientação sobre "uma abordagem gradual e cuidadosa" para novos cortes nos custos de empréstimos, mas acrescentou uma nova linha à sua mensagem sobre as perspectivas, dando a entender que sua série de cortes pode estar chegando ao fim.

"A restritividade da política monetária diminuiu com a redução da taxa básica de juros", afirmou, não mais dizendo diretamente que a política ainda é restritiva. Repetiu que não há uma trajetória determinada previamente para os custos dos empréstimos.

A interrupção do processo de corte dos juros seria um golpe para a ministra das finanças, Rachel Reeves, e para o primeiro-ministro, Keir Starmer, que têm tido dificuldades para cumprir sua promessa aos eleitores de acelerar o lento crescimento econômico do Reino Unido.