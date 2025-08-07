Braskem vê ativos nos EUA como parte integral da estratégia, diz presidente

"Não sou fã de venda de ativos para amortizar dívida", disse o executivo.

O diretor financeiro da Braskem, Felipe Jens, mencionou que a Braskem segue focada em seu plano de transformação e que os laboratórios nos EUA são importantes para a estratégia da empresa em trocar o consumo de nafta de petróleo para gás e apostar mais na produção de químicos "verdes", derivados de fontes renováveis como cana-de-açúcar e milho.

"Os laboratórios nos EUA são de extrema importância e, portanto, aderentes ao nosso futuro. Os ativos em si são importantes, já tiveram ciclos de geração de Ebitda maiores, deverão voltar no futuro, e as possibilidades vamos sempre avaliar desde que isso não nos desvie de nosso plano de transformação", disse Jens, citando "eventuais monetizações totais ou parciais", mas sem dar detalhes.

Segundo Ramos, preocupações sobre eventual busca da Braskem por um reperfilamento de dívida "não fazem nenhum sentido".

"Isso (vencimentos de dívida) se resolve aumentando o Ebitda. O problema da Braskem não é o tamanho da dívida", disse o executivo.

"Não temos vencimento no curto prazo...Em 2028, a Braskem vai estar em um nível de Ebitda muito maior do que estamos hoje. Isso (reperfilamento) é vir com remédio para um diagnóstico errado", acrescentou.