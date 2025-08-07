Chime supera estimativas de receita em seus primeiros resultados desde grande abertura de capital nos EUA

A empresa abriu seu capital em junho, em uma oferta pública inicial de grande sucesso nos EUA, que aumentou as esperanças de uma recuperação duradoura da demanda dos investidores por ações de tecnologia de alto crescimento. As ações subiram 25% em relação ao preço de sua IPO.

"Este foi um primeiro trimestre de sucesso como empresa de capital aberto para a Chime, impulsionado pela aceleração do crescimento ano a ano, expansão das margens e execução contínua de produtos", disse o cofundador e presidente-executivo Chris Britt.

A receita média por membro ativo cresceu 12%, chegando a US$245 no trimestre, informou a empresa.

A Chime oferece um conjunto de produtos financeiros sem taxas por meio de seus parceiros bancários, incluindo um cartão de crédito garantido para ajudar os usuários a criar crédito, ferramentas de liquidez de curto prazo, como acesso a pagamentos antecipados e empréstimos de pequenos valores, e um programa de distribuição de depósitos que aloca fundos entre bancos regionais.

A empresa afirma que seu modelo bancário baseado em pagamentos é mais adequado para atender aos norte-americanos comuns, que geralmente têm históricos de crédito limitados e dependem mais de transações de débito do que de produtos de empréstimo tradicionais.

O volume de compras -- o valor total em dólares das transações com cartões de débito ou crédito da marca Chime -- aumentou 18% no trimestre, chegando a US$32,4 bilhões.