Conselho da Aegea aprova emissão de R$3,2 bi em debêntures

Por Michael Susin

(Reuters) - O conselho de administração da Aegea Saneamento e Participações aprovou nesta quinta-feira uma emissão de até R$3,2 bilhões em debêntures com prazo de vencimento de sete anos, conforme ata de reunião enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com a empresa, a 23ª emissão de debêntures da empresa será realizada em série única, destinada exclusivamente a investidores profissionais. Os recursos serão destinados para "liability management".