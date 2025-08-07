Conselho da Qualicorp aprova venda da Gama Saúde

(Reuters) - A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros disse na noite de quarta-feira que o seu Conselho de Administração aprovou a venda de toda participação na Gama Saúde.

Conforme ata de reunião, o conselho autorizou a venda da sua controlada, incluindo todos os atos necessários para tal, sem apresentar detalhes financeiros da operação.

A Gama é uma operadora de saúde especializada na oferta de planos coletivos administrados com sede em Barueri, São Paulo.