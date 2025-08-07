Copel mantém previsão de migrar para Novo Mercado este ano mesmo com atraso da assembleia

SÃO PAULO (Reuters) - A Copel poderá realizar a migração da companhia para o Novo Mercado da B3 ainda este ano, apesar de um "pequeno atraso" na assembleia de acionistas que deliberará sobre o tema, disse nesta quinta-feira o CEO da elétrica, Daniel Slaviero.

Em teleconferência de resultados, o executivo disse que a companhia foi "surpreendida" pela decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de suspender a convocação da assembleia, por 15 dias, após deferir pedido feito por "um único acionista PNA".

"Lembro que esta classe de ação representa cerca de apenas 3 milhões de ações no universo de 3 bilhões de ações, ou seja, pouco mais de 0,1% do capital total da companhia. E mesmo com esta representatividade, a nossa proposta traz benefício para as PNAs, em especial no aumento significativo da liquidez", disse.